Quando il banco da lavoro diventa itinerante | così ha trasformato un furgone in un laboratorio intelligente

Un furgone si trasforma in un laboratorio intelligente grazie a “Nova”, il banco da lavoro sviluppato dalla startup meldolese Fleai. Questa soluzione mobile consente di portare il laboratorio ovunque, combinando praticità e tecnologia. Vincitore dell’edizione 2025 di Nuove Idee Nuove Imprese, “Nova” rappresenta un esempio di innovazione nel settore delle attrezzature da lavoro, offrendo flessibilità e funzionalità in un formato compatto e facilmente trasportabile.

"Nova", il banco da lavoro ideato dalla startup innovativa meldolese Fleai, ha trionfato nell'edizione 2025 di Nuove Idee Nuove Imprese. Il progetto è stato proclamato vincitore lo scorso dicembre al Centro congressi Sgr di Rimini ed è firmato da Constantin Florea, residente a Meldola.

