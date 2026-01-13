Quando cinema d’autore e club culture si incontrano a Torino

Il 10 gennaio a Torino, il C2C Festival ha organizzato un evento che unisce cinema d’autore e musica contemporanea. Un’occasione per esplorare il rapporto tra le immagini e il suono in un contesto culturale innovativo, pensato per stimolare riflessioni e apprezzamenti condivisi. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee, offrendo un momento di confronto tra due linguaggi che spesso si incontrano nel panorama culturale.

Sabato 10 gennaio C2C Festival ha proposto un’iniziativa speciale per mettere in dialogo cinema d’autore e musica contemporanea. L’appuntamento si è svolto negli spazi di Combo Torino ed è stato organizzato in occasione del lancio di Sir?t, il nuovo film del regista e sceneggiatore franco-spagnolo Oliver Laxe, presentato in anteprima alla settantottesima edizione del Festival di Cannes 2025 e distribuito nelle sale italiane a partire dall’8 gennaio. In collaborazione con Mubi, la serata di sabato si è aperta con la proiezione della pellicola, ed è proseguita con una sequenza di set musicali. A esibirsi sono stati Carrier e DJ Python, con un impianto sonoro curato da Tropic Disco Soundsystem, una realtà attiva a Milano e riconosciuta per il lavoro sul suono ad alta frequenza nei club di tutta europa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

