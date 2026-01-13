Dal 16 al 18 gennaio, al Teatro di Documenti di Roma, va in scena

Cosa: Lo spettacolo teatrale Purgatorio, trasposizione del memoir di Ilaria Palomba.. Dove e Quando: Al Teatro di Documenti di Roma, dal 16 al 18 gennaio.. Perché: Un’opera di “teatro verità” che fonde narrazione autobiografica, performance live e impegno sociale.. L’universo letterario e quello teatrale tornano a fondersi in una narrazione viscerale che porta sul palcoscenico il dolore, la rinascita e la ricerca di senso. Dal 16 al 18 gennaio, il suggestivo scenario del Teatro di Documenti a Roma ospita Purgatorio, la trasposizione teatrale dell’omonimo memoir di Ilaria Palomba. Scrittrice tra le più apprezzate della nuova generazione italiana, già candidata al Premio Strega e pluripremiata per la sua capacità di scavare negli abissi dell’animo umano, la Palomba trasforma la sua esperienza di vita in un atto performativo che sfida le convenzioni della messinscena tradizionale per abbracciare la cruda realtà dei fatti. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Purgatorio: il memoir di Ilaria Palomba al Teatro di Documenti

