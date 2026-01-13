puglia senza giunta regionale a 50 giorni dal voto e decaro chiede ispirazione alla madonna

A 50 giorni dal voto, la Puglia resta senza una giunta regionale. Il presidente Antonio Decaro si rivolge alla Madonna della Vetrana, venerata a Castellana Grotte, dichiarando di avere le idee chiare e di cercare ispirazione. La situazione politica regionale resta incerta, mentre le decisioni attese continuano a influenzare il quadro amministrativo e le prospettive future della regione.

Si appella, il governatore Antonio Decaro, alla Madonna della Vetrana, venerata a Castellana Grotte, dice di avere le "idee chiare e i crit.

