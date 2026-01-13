Puglia senza giunta regionale a 50 giorni dal voto E Decaro chiede ispirazione alla Madonna

A 50 giorni dal voto, la Puglia resta senza una giunta regionale. Il presidente Antonio Decaro si rivolge alla Madonna della Vetrana, venerata a Castellana Grotte, dichiarando di avere le idee chiare e di cercare ispirazione. La situazione politica regionale resta incerta, mentre le decisioni attese continuano a influenzare il quadro amministrativo e le prospettive future della regione.

Si appella, il governatore Antonio Decaro, alla Madonna della Vetrana, venerata a Castellana Grotte, dice di avere le “idee chiare e i crit. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

