Psg fuori dalla Coppa di Francia clamoroso KO nel derby contro il Paris FC | decide un ex Serie A!

Il Paris Saint-Germain è stato eliminato dalla Coppa di Francia dopo una sconfitta nel derby contro il Paris FC. La partita si è conclusa con un risultato sorprendente, deciso da un ex giocatore di Serie A. Un episodio che ha suscitato grande attenzione nel calcio francese, segnando un importante risultato nella competizione e suscitando riflessioni sulla stagione del club parigino.

Ecco com'è andata la sfida di stasera Un vero e proprio terremoto sportivo scuote le fondamenta del calcio d'oltralpe. Il Paris Saint-Germain, corazzata miliardaria guidata dal tecnico asturiano Luis Enrique, saluta anzitempo la Coppa di Francia.

