Provincia di Salerno Nello Mastursi alla guida dell' Arechi Multiservice
Dopo le elezioni provinciali, Nello Mastursi è stato nominato presidente di Arechi Multiservice, società partecipata di Palazzo Sant'Agostino nella provincia di Salerno. Mastursi, noto per il suo ruolo di capostaff dell'ex presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, assume ora questa posizione di leadership, segnando un nuovo capitolo per l'azienda che opera nel settore dei servizi pubblici nella zona.
