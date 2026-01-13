Provincia di Salerno Nello Mastursi alla guida dell' Arechi Multiservice

Dopo le elezioni provinciali, Nello Mastursi è stato nominato presidente di Arechi Multiservice, società partecipata di Palazzo Sant'Agostino nella provincia di Salerno. Mastursi, noto per il suo ruolo di capostaff dell'ex presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, assume ora questa posizione di leadership, segnando un nuovo capitolo per l'azienda che opera nel settore dei servizi pubblici nella zona.

Poche ore dopo la conclusione delle elezioni provinciali, Nello Mastursi, storico capostaff dell'ex presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, è stato nominato alla guida dell'Arechi Multiservice, la società partecipata di Palazzo Sant'Agostino che si occupa principalmente della. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

