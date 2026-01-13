Provincia di Frosinone nel mirino dei predoni in trasferta | sgominata la banda dei finti rider
Nella provincia di Frosinone è stata smantellata una banda di criminali specializzati in furti e truffe, conosciuta come la
Le abitazioni della Ciociaria erano diventate terra di conquista per una vasta organizzazione criminale specializzata in furti "tecnologici" e truffe. È quanto emerso dalla maxi operazione condotta dai Carabinieri che, alle prime luci dell'alba, ha portato all'arresto di 38 persone.L'inchiesta. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: Ladri in casa, presa la banda dei predoni albanesi: tradita da un?Audi grigia
Leggi anche: Cremona, banda dei bancomat nel mirino dei carabinieri: perquisizioni in corso. Si cercano armi ed esplosivi
Sgominata la banda dei predoni dei trattori: tre in cella, caccia ai soci. Nel mirino decine di costosi mezzi agricoli - Lodi – Sgominata la banda dei predoni dei trattori: i carabinieri della sezione operativa del Nucleo radiomobile della Compagnia di Lodi hanno individuato la gang che scorrazzava in diverse province, ... ilgiorno.it
La vista da Rocca Janula, a protezione di Cassino, in provincia di Frosinone. Ig photokenzo #RoccaJanula #Cassino #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta - facebook.com facebook
La vista da #RoccaJanula, a protezione di #Cassino, in provincia di #Frosinone Ig photokenzo #VisitLazio #LazioIsMe #LazioEternaScoperta x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.