Proteste Iran Trump | Aiuto in arrivo
In seguito alle recenti proteste in Iran, l'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che un aiuto è in arrivo. Ha invitato i cittadini iraniani a mantenere la determinazione, prendendo di mira le istituzioni che violano i diritti umani. Le sue parole sottolineano l'importanza di ricordare chi si rende responsabile di violenze e abusi, incoraggiando un impegno continuo per il rispetto della libertà e dei diritti fondamentali.
16.21 "Patrioti iraniani: continuate a protestare, prendete le vostre istituzioni! Memorizzate i nomi di chi uccide e di chi abusa. Pagheranno un prezzo enorme". Così il presidente Usa Trump sul suo social Truth. "Ho cancellato tutti gli incontri con i funzionari iraniani - prosegue Trump - finché l'uccisione senza senso dei manifestanti non si fermerà. L'aiuto è in arrivo. MIGA!!! (Make Iran great again, ndr)". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
