Proteste Iran Trump | Aiuto in arrivo

In seguito alle recenti proteste in Iran, l'ex presidente Donald Trump ha dichiarato che un aiuto è in arrivo. Ha invitato i cittadini iraniani a mantenere la determinazione, prendendo di mira le istituzioni che violano i diritti umani. Le sue parole sottolineano l'importanza di ricordare chi si rende responsabile di violenze e abusi, incoraggiando un impegno continuo per il rispetto della libertà e dei diritti fondamentali.

Proteste in Iran, il messaggio di Trump: "Pronti ad aiutare, vogliono la libertà" - Una riga appena, lanciata sul social Truth, che suona come una promessa a chi da oltre due settimane riempie i cortei ma anche come una minaccia a chi quei cortei li sta prendendo di mira ... adnkronos.com

Proteste Iran, Trump studia piano di intervento/ “Teheran vuole negoziare ma non escludiamo azione militare” - Iran, Usa valutano opzioni di intervento a sostegno delle manifestazioni di protesta contro il regime, priorità al dialogo ma non si esclude attacco militare ... ilsussidiario.net

Proteste in Iran, Trump minaccia intervento Usa

Local Team. . LIVE Milano, presidio a sostegno delle proteste in Iran. Manifestanti davanti al consolato USA: diretta - facebook.com facebook

L'Iran convoca ambasciatori europei: più di 600 morti nelle proteste x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.