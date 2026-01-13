Proteste Iran a Milano i manifestanti bruciano le foto di Khamenei sotto il consolato Usa – Video

A Milano, migliaia di persone si sono riunite sotto il consolato USA in largo Donegani per esprimere solidarietà alle proteste in Iran. Durante la manifestazione, alcuni partecipanti hanno bruciato immagini di Khamenei, chiedendo un intervento internazionale. L'evento si inserisce nel contesto delle crescenti tensioni e delle richieste di attenzione sulla situazione politica e sociale in Iran.

Migliaia di persone si sono radunate sotto il consolato Usa di Milano in largo Donegani per richiedere un intervento americano in Iran. “Mantieni le promesse presidente Trump ”, “Make Iran great again”, “viva lo scià” gli slogan urlati in farsi, inglese e italiano dalla folla, che sventola bandiere iraniane accanto a quelle a stelle e strisce e israeliane. Al presidio organizzato dall’associazione Italia-Iran sono giunti manifestanti non solo da Milano, ma anche da Torino e altre città del Nord. “Obama watched, Biden talked, you can act” il messaggio in inglese rivolto al presidente Usa. Bruciate le foto di Khamenei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Proteste Iran a Milano, i manifestanti bruciano le foto di Khamenei sotto il consolato Usa – Video Leggi anche: Proteste in Iran, il Wsj: «Discussioni preliminari su un attacco Usa». Khamenei: «Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte» Leggi anche: In Iran dilagano le proteste, il regime minaccia: "I manifestanti rischiano la pena di morte". Trump: "Pronti ad aiutarli", Khamenei annuncia ritorsioni La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. “Iran libero”: a Milano manifestazioni sabato pomeriggio per dimostrare al popolo iraniano una solidarietà attiva; Milano, in largo La Foppa compare la bandiera «ribelle» dell'Iran: la solidarietà ai manifestanti anti-regime; Iran, la protesta a Milano: “Lottiamo per la libertà”; Iran, la rivolta trasversale: «Tutti vogliono la fine della dittatura». Iran, il fiume della protesta in piazza anche a Milano: «Morte a Khamenei, Trump aiutaci tu» – Il video - Gli iraniani scendono in piazza per spingere il crollo del regime. msn.com

Iran, in migliaia davanti al consolato Usa a Milano: "Mantieni le promesse Trump" - In migliaia si sono riuniti sotto al consolato statunitense di Milano, in largo Donegani, nel pomeriggio di martedì 13 gennaio per chiedere l'intervento americano in Iran. milanotoday.it

Iran, 192 manifestanti uccisi: l’allarme della ong - È quanto riferisce la ong Iran Human Rights (IHR), con sede in Norvegia, precisando che quella che riporta è la cifra d ... corrieredellacalabria.it

La Stampa. . «Almeno 12mila persone, molte under 30, sono state uccise nelle proteste in Iran». A scriverlo è Iran International, che la testata di opposizione con sede a Londra definisce «il più grande massacro nella storia contemporanea dell’Iran». La stima - facebook.com facebook

L'Iran convoca ambasciatori europei: più di 600 morti nelle proteste x.com

