Proteste in Iran | si temono 3mila morti
Le proteste in Iran continuano a coinvolgere diverse regioni del paese, con un bilancio delle vittime che si aggira intorno alle 3.000 persone, secondo fonti ufficiali iraniane riportate dal New York Times. La situazione resta tesa, con la comunità internazionale che osserva con attenzione gli sviluppi di una crisi che coinvolge aspetti politici, sociali e umanitari.
Il bilancio delle vittime delle proteste in corso in Iran sarebbe attorno alle 3.000 persone. Lo riferisce il New York Times, citando due funzionari iraniani. Un alto funzionario del ministero della Salute ha confermato la cifra, pur cercando di attribuire le responsabilità ai "terroristi" che, a. 🔗 Leggi su Today.it
