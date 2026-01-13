Proteste e ancora sangue in Iran Teheran convoca gli ambasciatori La Casa Bianca | Trump non ha paura di usare i militari
Le tensioni in Iran proseguono, con proteste diffuse e episodi di violenza. Teheran ha convocato gli ambasciatori stranieri, mentre la Casa Bianca ha dichiarato che Trump non esiterà a usare le forze militari se necessario. Gli Stati Uniti hanno inoltre consigliato ai propri cittadini di lasciare immediatamente il paese, in un contesto di instabilità crescente.
Le proteste continuano nonostante le violenze del regime. Gli Usa ai suoi cittadini: «Lasciate subito il Paese». Antonio costa, presidente del Consiglio Europeo su Twitter: «Il regime iraniano deve fermare la repressione violenta del proprio popolo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
PROTESTE IN IRAN: LE ULTIME NOTIZIE DI OGGI, 12 GENNAIO 2026 - PROTESTE IN IRAN: ULTIME NEWS – Da ormai due settimane la Repubblica islamica dell’Iran è attraversata da un’ondata di proteste che coinvolgono commercianti, giovani e ampi settori della società civil ... tpi.it
"ERAN GIOVANI....E SON MORTI...A TEHERAN". Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno 2000 morti'. Trump valuta l'attacco.. Teheran avverte gli Usa: 'Se attaccate reagiremo'.... (Ansa, 12 gennaio). Ora su Rai3 nuova puntata di #blob... x.com
"ERAN GIOVANI....E SON MORTI...A TEHERAN". Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno duemila morti'. Trump valuta l'attacco. Lo denuncia la fondazione del premio Nobel per la pace Narges Mohammadi. Migliaia di arresti. Teheran avve - facebook.com facebook
