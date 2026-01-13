Proteste e ancora sangue in Iran Teheran convoca gli ambasciatori La Casa Bianca | Trump non ha paura di usare i militari

Le tensioni in Iran proseguono, con proteste diffuse e episodi di violenza. Teheran ha convocato gli ambasciatori stranieri, mentre la Casa Bianca ha dichiarato che Trump non esiterà a usare le forze militari se necessario. Gli Stati Uniti hanno inoltre consigliato ai propri cittadini di lasciare immediatamente il paese, in un contesto di instabilità crescente.

"ERAN GIOVANI....E SON MORTI...A TEHERAN". Sangue sulle proteste in Iran. 'Sparatorie di massa, almeno 2000 morti'. Trump valuta l'attacco.. Teheran avverte gli Usa: 'Se attaccate reagiremo'.... (Ansa, 12 gennaio). Ora su Rai3 nuova puntata di #blob... x.com

