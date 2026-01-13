Proteste e ancora sangue in Iran Teheran  convoca gli ambasciatori La Casa Bianca | Trump non ha paura di usare i militari 

Le tensioni in Iran proseguono, con proteste diffuse e episodi di violenza. Teheran ha convocato gli ambasciatori stranieri, mentre la Casa Bianca ha dichiarato che Trump non esiterà a usare le forze militari se necessario. Gli Stati Uniti hanno inoltre consigliato ai propri cittadini di lasciare immediatamente il paese, in un contesto di instabilità crescente.

Le proteste continuano nonostante le violenze del regime. Gli Usa ai suoi cittadini: «Lasciate subito il Paese». Antonio costa, presidente del Consiglio Europeo su Twitter: «Il regime iraniano deve fermare la repressione violenta del proprio popolo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

