Protesta degli studenti al Venturi | Troppi spifferi in aula con le giacche Fare lezione è diventato insostenibile

Gli studenti dell’istituto Venturi di Modena hanno organizzato una protesta a causa delle temperature insostenibili in aula, dove il freddo eccessivo costringe gli studenti a indossare giacche durante le lezioni. La segnalazione, diffusa dalla Rete degli Studenti Medi, evidenzia problematiche legate alla climatizzazione dell’edificio, che rendono difficile seguire le lezioni in condizioni dignitose. La questione riguarda la gestione degli ambienti scolastici e il benessere degli studenti.

La notizia del freddo nelle scuole è stata lanciata anche dalla Rete degli Studenti Medi di Modena, che ieri mattina segnalava una situazione di criticità nella sede di via Belle Arti dell’ istituto Venturi, con tanto di protesta in strada e cartelli. "Dal rientro dalle vacanze invernali – le parole di Rebecca Camilleri, che fa parte della Rete – nelle aule e nei laboratori della mia sede, le temperature sono bassissime e fare lezione è diventato insostenibile. Per legge all’interno degli ambienti scolastici la temperatura non può scendere al di sotto dei 18°, mentre qui è più bassa. Ci troviamo costretti a fare lezione con addosso giacche e persino coperte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

