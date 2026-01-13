Prossime 48 ore decisive per i due feriti più gravi di Crans-Montana l’assessore Bertolaso | Facciamo tutto il possibile

L’assessore regionale Guido Bertolaso ha dichiarato che nelle prossime 48 ore saranno decisive per i due feriti più gravi dell’incendio di Crans-Montana. I medici dell’ospedale Niguarda di Milano stanno monitorando attentamente le condizioni dei giovani ricoverati, garantendo che ogni sforzo sia messo in atto per il loro recupero. La situazione rimane sotto stretta osservazione, con l’obiettivo di garantire la migliore assistenza possibile.

“Stiamo facendo tutto il possibile”. A informare sulle condizioni dei ragazzi ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano, dopo lo spaventoso rogo di Crans-Montana, è l’assessore della Lombardia al Welfare Guido Bertolaso. Attualmente sono ricoverati nella struttura milanese dotata di un Centro grandi ustionati dodici ragazzi. Tra questi, sette sono in rianimazione, di cui quattro molto gravi. Nell’incendio sono morti sei ragazzi italiani, e per non tutti i feriti è stato possibile il trasferimento. L’ultimo arrivo dalla Svizzera è avvenuto domenica, mentre a Zurigo è ancora ricoverata una ragazza di Biella in attesa di capire se sia possibile il suo arrivo in Italia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

