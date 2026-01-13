Pronto sono un Carabiniere ma è una truffa | due casi a Mantova

Recenti segnalazioni a Mantova evidenziano casi in cui individui si fingono appartenenti ai Carabinieri per truffare cittadini. Si tratta di tentativi fraudolenti che sfruttano l’autorità e il simbolo delle forze dell’ordine. È importante restare vigili e verificare sempre l’identità di chi si presenta come ufficiale, per evitare di cadere in trappole di questo tipo.

(Adnkronos) – Qualcuno in provincia di Mantova si spaccia per carabiniere e tenta di truffare le persone. Nei giorni scorsi, a Roncoferraro, due cittadini sono finiti nel mirino di una nuova ondata di tentativi di raggiro messi in atto da sedicenti carabinieri. La truffa però non è andata a segno.

