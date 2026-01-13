Pronostico Wolfsburg-St Pauli | dopo la ripassata non sarà facile rialzarsi

Il match tra Wolfsburg e St. Pauli, valido per la diciassettesima giornata di Bundesliga, si disputa mercoledì alle 18:30. Dopo le recenti sconfitte, entrambe le squadre cercano una risposta importante in campo. Di seguito, analizziamo le probabili formazioni e forniamo un pronostico basato sulle prestazioni recenti, offrendo informazioni utili per seguire l’incontro.

Wolfsburg-St. Pauli è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca mercoledì alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Il Wolfsburg ha appena preso una ripassata memorabile all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco. Tutto davvero troppo facile per i bavaresi, capaci di rifilare 8 gol agli uomini di Daniel Bauer nella prima giornata post-sosta. Eppure i Lupi erano riusciti immediatamente a reagire dopo essere finiti sotto 1-0 al 5?, pareggiando quasi subito i conti con l’attaccante Pejcinovic, ma l’equilibrio è durato poco. Il Bayern ha premuto il piede sull’acceleratore e per i biancoverdi non c’è stato nulla da fare: sotto accusa nuovamente la difesa, diventata nel giro di qualche ora la più battuta del torneo (36 gol subiti) insieme a quella dell’Heidenheim. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

