Analisi e pronostico della sfida tra Cultural Leonesa e Athletic Bilbao, valida come ottavo di finale di Coppa del Re. Dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro il Barcellona, l'Athletic cerca una risposta importante per riprendere il proprio cammino. Ecco le probabili formazioni e le valutazioni sulle possibilità di qualificazione, in un contesto di confronto equilibrato e senza enfasi.

Cultural Leonesa-Athletic Bilbao è una gara degli ottavi di finale di Coppa del Re: probabili formazioni e pronostico Le legnata presa nella semifinale di Supercoppa contro il Barcellona deve essere uno stimolo per l’Athletic Bilbao. Il compito per i baschi è quello di eliminare una squadra di Segunda Division – metà classifica – e cercare di dimenticare quello che s’è visto a Gedda. Una squadra che mai è entrata in partita e che ha perso con merito. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Forse non ci sono – o forse sì – i cinque gol che i catalani hanno messo a segno. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Cultural Leonesa-Athletic Bilbao: la legnata serve per ripartire

Leggi anche: Cultural Leonesa-Athletic Bilbao (martedì 13 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Partita coperta a Leòn?

Leggi anche: Cultural Leonesa-Athletic Bilbao (martedì 13 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I baschi cercano il visto per i quarti di finale

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Cultural Leonesa-Athletic Bilbao (martedì 13 gennaio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I bas...; Cultural Leonesa - Athletic Bilbao Pronostico e confronto quote 13.01.2026; Pronostico Cultural Leonesa-Athletic Bilbao: la legnata serve per ripartire; Cultural Leonesa vs Athletic Club Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Coppa del Re 13-01-2026.

Cultural Leonesa - Athletic | Dos amigos se van de copas en el Reino de León: previa, análisis, pronóstico y predicción - MARCA y nuestros socios utilizan cookies y tecnologías de seguimiento para analizar y medir su comportamiento cuando navega por nuestro sitio web, así como para ofrecerle contenidos y publicidad perso ... marca.com