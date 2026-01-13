Pronostico Colonia-Bayern Monaco | altra prova di forza

La sfida tra Colonia e Bayern Monaco, valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga, si terrà mercoledì alle 20:30. In questa partita si confrontano una squadra in lotta per la salvezza e una delle punte di diamante del campionato. Di seguito, analisi delle probabili formazioni e il pronostico per un incontro che si preannuncia come un’ulteriore dimostrazione di forza dei campioni in carica.

Colonia-Bayern Monaco è una partita valida per la diciassettesima giornata di Bundesliga e si gioca mercoledì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Quello che il Bayern Monaco ha fatto contro il Wolfsburg nello scorso fine settimana alla ripresa della Bundesliga dopo la sosta natalizia è qualcosa di clamoroso. E non si parla di una partita così, si parla di una sfida contro una squadra comunque importante, totalmente distrutta dallo strapotere dei ragazzi di Kompany. (AnsaFoto) – Ilveggente.it Il Bayern Monaco ha perso solamente una volta in questa stagione contro l'Arsenal in Champions League.

