Progetto cimitero per animali rischia di andare in fumo | in consiglio delibera di diniego

Da lecceprima.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il progetto per un cimitero dedicato agli animali domestici a Sannicola rischia di essere respinto dal consiglio comunale, dopo più di tre anni di attesa. La delibera di diniego mette in discussione la possibilità di realizzare un’area attrezzata e dignitosa per le sepolture degli animali, lasciando in sospeso una soluzione importante per molti proprietari. La vicenda evidenzia le difficoltà burocratiche e amministrative che possono rallentare progetti di questo tipo.

SANNICOLA - Dopo oltre tre anni di lenta procedura si blocca, ancor prima di sorgere, il progetto di realizzare, in quel di Sannicola, un luogo aureo e funzionale dove poter degnamente dare sepoltura agli amici a quattro zampe e ad animali domestici in generale, in un ampio spazio attrezzato di. 🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

