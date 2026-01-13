Progetto cimitero per animali rischia di andare in fumo | in consiglio delibera di diniego
Il progetto per un cimitero dedicato agli animali domestici a Sannicola rischia di essere respinto dal consiglio comunale, dopo più di tre anni di attesa. La delibera di diniego mette in discussione la possibilità di realizzare un’area attrezzata e dignitosa per le sepolture degli animali, lasciando in sospeso una soluzione importante per molti proprietari. La vicenda evidenzia le difficoltà burocratiche e amministrative che possono rallentare progetti di questo tipo.
SANNICOLA - Dopo oltre tre anni di lenta procedura si blocca, ancor prima di sorgere, il progetto di realizzare, in quel di Sannicola, un luogo aureo e funzionale dove poter degnamente dare sepoltura agli amici a quattro zampe e ad animali domestici in generale, in un ampio spazio attrezzato di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
Leggi anche: Aci Castello valuta la creazione di un cimitero per animali d’affezione: presentata una mozione in Consiglio
Leggi anche: Il progetto dell’Arengo. Un cimitero degli animali e un nuovo canile municipale
Il progetto dell’Arengo. Un cimitero degli animali e un nuovo canile municipale - Il Comune di Ascoli punta a compiere un passo importante nel riconoscimento del valore sociale degli animali da compagnia. ilrestodelcarlino.it
Un cimitero per animali domestici, a Empoli si potranno seppellire cani e gatti - Finalmente a Empoli è stato dato il via libera al progetto per realizzare strutture cimiteriali per animali di affezione. quotidiano.net
Matera avrà un cimitero per gli animali di affezione - Il Consiglio Comunale di Matera, nella seduta di ieri, ha approvato la proposta di realizzare a Matera il «Bosco della Memoria - lagazzettadelmezzogiorno.it
CIMITERO DI LAORCA: PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE II Cimitero monumentale di Laorca non è solo un luogo di ricordo: è un patrimonio unico per valore architettonico, monumentale e geologico. Oggi è al centro di un importa - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.