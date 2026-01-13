Processo di Biscardi 2026 | ieri sera focus su VAR Allegri e Chivu

Nella puntata di ieri del Processo di Biscardi 2025/26, si è discusso di temi attuali come il VAR, le scelte di Allegri e l’impatto di Chivu nel calcio. La discussione ha evidenziato diverse prospettive e stimolato riflessioni sul presente e futuro del calcio italiano, offrendo un approfondimento equilibrato e articolato su argomenti di grande rilevanza per gli appassionati e gli esperti del settore.

La puntata di ieri del Processo di Biscardi 202526 ( 40^ edizione del Processo ) ha offerto un confronto davvero molto interessante e nel contempo acceso, ricco di spunti di riflessione. Riflettori puntati su VAR, episodi arbitrali e rendimento delle big di Serie A quali Napoli, Milan e Inter. Tra analisi, opinioni e polemiche è stata una puntata intensa, senza esclusione di colpi. Scopriamo di più. TANTI OSPITI AL PROCESSO DI BISCARDI 2026: IL FIGLIO DI ALBA PARIETTI FRANCESCO OPPINI SCATENATO SULLA SUA JUVENTUS. Tra gli ospiti presenti nella puntata di ieri spiccavano Francesco Oppini, figlio di Alba Parietta, l'arbitro Andrea Morreale, il dirigente sportivo Flavio De Luca, l'ideatore del presente blog.

