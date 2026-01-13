Processo a Le Pen la corsa all' Eliseo appesa alla sentenza d' appello Cosa può succedere ora

Oggi si apre il processo d'appello a Marine Le Pen, coinvolta nel caso degli assistenti parlamentari europei. La sentenza attesa potrebbe influenzare la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali e il panorama politico francese. La decisione, prevista nelle prossime settimane, definirà se ci saranno conseguenze legali e politiche per la leader del Rassemblement National.

Il processo d'appello a Marine Le Pen nel caso degli assistenti parlamentari europei che si apre oggi (alle 13.30) si preannuncia come uno dei principali eventi giudiziari del 2026. Il 31 marzo 2025, la leader dei deputati del Rassemblement National (RN) era stata condannata a cinque anni di ineleggibilità, condanna che le chiudeva le porte alle elezioni presidenziali del 2027. L'eventuale revoca di questa sanzione da parte della corte d'appello rappresenta la principale posta in gioco delle udienze che inizieranno oggi e proseguiranno fino al 12 febbraio. La deputata del Pas-de-Calais, 57 anni, è stata condannata in primo grado, il 31 marzo 2025, per “appropriazione indebita di fondi pubblici” e “complicità in appropriazione indebita di fondi pubblici”. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Processo a Le Pen, la corsa all'Eliseo appesa alla sentenza d'appello. Cosa può succedere ora Leggi anche: Marine Le Pen, ultima chance per le presidenziali. Si apre domani il processo d’appello. Cosa potrebbe succedere Leggi anche: È iniziato il processo d’appello contro Marine Le Pen La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Processo d'appello a Marine Le Pen, in gioco la corsa alle presidenziali francesi. Perché il processo d'appello per Marine Le Pen al via oggi può decidere il futuro dell'Eliseo - La leader del Rassemblement national spera di vedere annullata in secondo grado la condanna a 5 anni di non eleggibilità, che le precluderebbe la strada ... avvenire.it

Marine Le Pen, al via il processo d'appello per la corsa all'Eliseo. Ecco perché è decisivo - La sentenza è attesa per la prossima estate, lasciando così, nel migliore dei casi, una finestra molto breve per l'ipotesi di una candidatura ... msn.com

Processo Le Pen: il verdetto sull’ineleggibilità potrebbe decidere la corsa all’Eliseo 2027. Ecco cosa può succedere - Al via il processo d’appello a Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei: la sentenza stabilirà se potrà correre alle presidenziali del 2027 o se la sua ineleggibilità confermata favo ... msn.com

