Problemi di salute per Lina Sastri | annullato lo spettacolo Voce ’e notte

Da napolitoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A causa di problemi di salute, Lina Sastri ha deciso di annullare due date dello spettacolo teatrale “Voce 'e notte”. La cantante e attrice napoletana si trova momentaneamente in convalescenza, rendendo impossibile la partecipazione agli eventi programmati. La produzione si scusa con il pubblico e comunica che ulteriori aggiornamenti saranno forniti appena possibile.

Per problemi di salute l'artista napoletana Lina Sastri ha annullato due date dello spettacolo teatrale “Voce 'e notte”. “Il Teatro Pubblico Campano e il Teatro Metropolitan di Sant’Anastasia comunicano che, a causa di sopraggiunti problemi di salute dell’attrice Lina Sastri, lo spettacolo «Voce. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

