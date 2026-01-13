Problemi di salute per Lina Sastri | annullato lo spettacolo Voce ’e notte

A causa di problemi di salute, Lina Sastri ha deciso di annullare due date dello spettacolo teatrale “Voce 'e notte”. La cantante e attrice napoletana si trova momentaneamente in convalescenza, rendendo impossibile la partecipazione agli eventi programmati. La produzione si scusa con il pubblico e comunica che ulteriori aggiornamenti saranno forniti appena possibile.

Per problemi di salute l'artista napoletana Lina Sastri ha annullato due date dello spettacolo teatrale “Voce 'e notte”. “Il Teatro Pubblico Campano e il Teatro Metropolitan di Sant’Anastasia comunicano che, a causa di sopraggiunti problemi di salute dell’attrice Lina Sastri, lo spettacolo «Voce. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Lina Sastri al Cilea con “Voce ‘e notte” Leggi anche: Al Teatro Cilea di Napoli arriva Lina Sastri con “Voce ‘e notte” La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Nel nostro Paese i disturbi mentali - ansia e depressione soprattutto - colpiscono una persona su sei. L’emergenza, peggiorata con il Covid, non riguarda solo gli adulti, ma anche due milioni tra bambini e ragazzi che soffrono di problemi legati alla salute ment - facebook.com facebook Per chi di noi vive con problemi di salute mentale, la #ParoladiDio ci assicura che Dio comprende le nostre difficoltà e desidera sempre offrirci il suo sostegno spirituale. clicktopray.org/campaigns/344 #ClickToPray #SaluteMentale x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.