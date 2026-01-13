Principio d' incendio in un B&B a Sferracavallo denunciato un ospite della struttura

Un principio d'incendio si è verificato in un B&B a Sferracavallo, con un ospite che ha abbandonato la stanza senza preavviso. La struttura ha segnalato l'incidente alle autorità e sta collaborando per chiarire la vicenda. Nessun danno grave è stato riportato, e le indagini sono in corso per accertare le cause e le responsabilità.

Se ne andava in giro per Sferracavallo dopo aver abbandonato, senza dire nulla, la stanza in cui alloggiava e in cui era appena scoppiato un principio d'incendio. È successo pochi giorni fa in via Torretta dove i vigili del fuoco sono intervenuti riuscendo a limitare i danni all'interno di una. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Leggi anche: Principio di incendio su un autobus della Tua in viale Marconi, subito domato da conducente e vigili del fuoco Leggi anche: Benevento, paura per un principio d’incendio per contatore Enel La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il principio di incendio è partito dal locale contatori, messo sotto sequestro per permettere ai tecnici del Nucleo Investigativo Antincendio dei vigili del fuoco di Bologna di svolgere tutte le indagini necessarie. In tutto sono sessanta gli appartamenti evacuati per - facebook.com facebook Nella notte di Halloween 2024, un principio di incendio è stato rapidamente domato dal personale della discoteca luganese: «Un caso dovuto a un difetto di produzione isolato: abbiamo adottato una filosofia di rischio zero» x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.