Principio d' incendio in un B&B a Sferracavallo denunciato un ospite della struttura

Da palermotoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un principio d'incendio si è verificato in un B&B a Sferracavallo, con un ospite che ha abbandonato la stanza senza preavviso. La struttura ha segnalato l'incidente alle autorità e sta collaborando per chiarire la vicenda. Nessun danno grave è stato riportato, e le indagini sono in corso per accertare le cause e le responsabilità.

Se ne andava in giro per Sferracavallo dopo aver abbandonato, senza dire nulla, la stanza in cui alloggiava e in cui era appena scoppiato un principio d'incendio. È successo pochi giorni fa in via Torretta dove i vigili del fuoco sono intervenuti riuscendo a limitare i danni all'interno di una. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

Leggi anche: Principio di incendio su un autobus della Tua in viale Marconi, subito domato da conducente e vigili del fuoco

Leggi anche: Benevento, paura per un principio d’incendio per contatore Enel

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.