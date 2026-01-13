Primati al PalaCasali In duemila per i record

Nel fine settimana al PalaCasali si sono registrate quasi 2000 presenze, segnando un risultato importante per l’affluenza. Un numero che testimonia l’interesse e l’apprezzamento della comunità verso gli eventi organizzati in questa struttura. Un momento di successo che rafforza il ruolo del PalaCasali come punto di riferimento per appuntamenti e iniziative locali.

Quasi 2000 presenze in totale. E' già un fine settimana di grandi numeri al PalaCasali e anche di primati. Il primo record lo firma Valeria Carnevali sui 3000 metri di sabato con il crono di 10'16"27 che vale il nuovo limite marchigiano under 20 indoor. Per la giovane portacolori della Sef Stamura Ancona, 18 anni compiuti da poco più di un mese, cinque secondi in meno rispetto al 10'21"32 realizzato da Margherita Forconi nel 2022. Dopo aver avvicinato il podio tricolore juniores nella scorsa stagione, con il quarto posto nei 5000 in pista e il quinto nei 10 km su strada, la mezzofondista allenata da Fabrizio Dubbini conferma i suoi progressi anche al coperto e chiude terza nella gara vinta dalla pugliese Viviana Marinelli (Alteratletica Locorotondo) in 9'42"00.

