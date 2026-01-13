Primaria Capannini, aule al freddo per la caldaia andata in blocco.

Alla primaria Capannini, le aule sono rimaste senza riscaldamento a causa di un guasto alla caldaia, lasciando gli studenti in ambienti freddi. La situazione ha richiesto l’intervento dei genitori, chiamati a riprendere i figli anche ieri mattina. La scuola sta lavorando per risolvere il problema e ripristinare le condizioni di comfort e sicurezza per studenti e personale.

Ancora studenti all’addiaccio nelle aule. Giubbini e cappotti non sono bastati: stavolta alla scuola primaria e diversi genitori sono andati a riprendere i loro figli ieri mattina. E’ accaduto alla primaria Capannini dove ieri mattina, alla riapertura la caldaia è andata in blocco. Gli studenti sono entrati nelle aule e hanno iniziato le lezioni ma la situazione, a detta dei presenti era davvero al limite. "Era proprio freddo – racconta una mamma che alle 9,40 è andata a riprendere la figlia in classe - anche le insegnanti erano con i cappotti ma questo non bastava. Erano in attesa del tecnico e visto il tempo che avrebbero impiegato le aule a scaldarsi anche nel caso in cui il guasto fosse stato risolvibile, ho ritenuto opportuno riportarla a casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

