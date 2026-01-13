Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 13 gennaio 2026, si analizza la recente vittoria della Juventus contro la Cremonese e la situazione in classifica, con i bianconeri a quattro punti dalla vetta. La rassegna stampa include aggiornamenti su calcio, Milan e calciomercato, offrendo un quadro completo delle principali notizie sportive del momento.

La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 13 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Prima pagina Tuttosport: “5-0 alla Cremonese, – 4 dalla vetta: Juve, come fai a non crederci?”

