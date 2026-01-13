Prima pagina Tuttosport | 5-0 alla Cremonese – 4 dalla vetta | Juve come fai a non crederci?
Nella prima pagina di Tuttosport di oggi, martedì 13 gennaio 2026, si analizza la recente vittoria della Juventus contro la Cremonese e la situazione in classifica, con i bianconeri a quattro punti dalla vetta. La rassegna stampa include aggiornamenti su calcio, Milan e calciomercato, offrendo un quadro completo delle principali notizie sportive del momento.
La prima pagina di Tuttosport in edicola oggi, martedì 13 gennaio 2026. Ecco la rassegna stampa con news su calcio, Milan e calciomercato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Del Piero, il 1996 Juve: “Il nuovo sceriffo in città, l’urlo di Lippi e… nessuno lo aveva previsto”; Pagelle Juve: rinnovate McKennie, David fa paura, Koopmeiners è il nulla, Yildiz celestiale; Allegri: “Quota Scudetto a 86-88 punti. Juve forte, può anche farne 50. Con l'arrivo di Spalletti...; Calciomercato Juve, casting punta: mister 30 milioni, l'impossibile a gennaio e il 40enne low cost.
