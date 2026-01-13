Prima la bassa marea poi le onde anomale | 29enne muore trascinato dal mare

Una giornata apparentemente tranquilla si è trasformata in tragedia quando un giovane di 29 anni è stato trascinato dal mare a causa di onde anomale, perdendo la vita. L’incidente si è verificato in un contesto di mare calmo, inizialmente caratterizzato da una bassa marea, ma improvvisamente le condizioni sono cambiate, mettendo in pericolo la vita di chi si trovava in acqua.

All'inizio era una giornata come tante, di quelle in cui il caldo spinge verso l'acqua e il tempo sembra rallentare. La spiaggia appariva più ampia del solito, quasi generosa, come se il mare avesse deciso di concedere spazio in più a chi cercava refrigerio. Famiglie distese sulla sabbia, bambini che correvano vicino alla riva, gruppi di amici con i piedi immersi nell'acqua bassa, convinti che nulla potesse turbare quell'equilibrio fragile ma rassicurante. Poi qualcosa è cambiato. Senza rumore, senza preavviso. Il mare, che fino a pochi minuti prima sembrava lontano e innocuo, ha iniziato a muoversi con una forza diversa, compatta, improvvisa.

