Prima la bassa marea poi le onde anomale | 29enne muore trascinato dal mare in Argentina

Una giornata inaspettata sulle spiagge di Mar Chiquita ha visto una rapida risalita del livello del mare dopo una bassa marea anomala. Questa variazione ha causato forti correnti e ha portato alla morte di un uomo di 29 anni, trascinato dal mare. Sono stati effettuati numerosi salvataggi e si registrano diversi feriti.

Una risalita improvvisa del mare dopo una bassa marea anomala ha travolto le spiagge di Mar Chiquita: un 29enne è morto trascinato dalla corrente, decine i salvataggi e i feriti.

Napoli, bassa marea in città e nelle zone limitrofe. «Fenomeno mai visto prima»: ecco cosa sta succedendo - Non è mai successo prima, non ho mai visto una cosa del genere e ve lo dico io, come altri ... ilmessaggero.it

Bassa marea a Napoli, lidi e scogliere a secco: «Fenomeno naturale» - Centinaia di foto e video che mostrano spiagge asciutte, scogliere con il solco di battente più ... ilmattino.it

