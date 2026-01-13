L’interrogazione di Ghezzi mira a fare chiarezza sullo stato di avanzamento dei lavori relativi al progetto

Un’interrogazione dettagliata per fare chiarezza sullo stato di avanzamento del progetto “Più Empoli: Hope – Home of People and Equality”. È quella presentata da Claudia Ghezzi, la prima per la capogruppo del gruppo consiliare ’Empoli del Fare’, indirizzata al sindaco Alessio Mantellassi e al presidente del consiglio comunale Simona Cioni, con richiesta di risposta scritta. L’atto prende le mosse dall’ Accordo di programma sottoscritto nel 2017 per la riqualificazione dell’ex ospedale San Giuseppe, un intervento strategico che interessa l’isolato compreso tra via Roma, via Giovanni da Empoli, via Paladini e via Ridolfi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Prima interrogazione per Ghezzi: "Far luce sui lavori per ’Hope’"

Leggi anche: Acquario, la Lega chiede risposte sui lavori: presentata un'interrogazione in consiglio comunale

Leggi anche: Interrogazione a San Giuliano Terme: "Crolla trabattello alla sede della Polizia Municipale, chiediamo chiarimenti sui lavori"

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Prima interrogazione per Ghezzi: Far luce sui lavori per ’Hope’.

Sembra un’interrogazione di Diritto ma non lo è, è la conferenza stampa della prima serata del Festival di Sanremo e il giornalista ha preso la palla al balzo per annebbiare le menti di Amadeus e Chiara mentre per il Gianni Morandi Nazionale c’è un bel 7 sul - facebook.com facebook