Il Massarosa, protagonista in Seconda Categoria, si conferma tra le migliori squadre della stagione. Dopo aver conquistato il titolo di campione d’inverno, ha rafforzato la propria posizione vincendo lo scontro diretto con il Serricciolo nella prima giornata di ritorno. La squadra guidata da ’Il Cigno’ Cheli dimostra continuità e determinazione, mantenendo vivo l’obiettivo di un cammino positivo nel campionato.

La "squadra-copertina" si conferma il Massarosa che in Seconda categoria, dopo essersi laureato campione d’inverno, ha fatto suo lo scontro diretto al vertice col Serricciolo nella 1ª di ritorno. Così da +2 i biancorossi di Mauritanio Misuri sono volati a +5 e non hanno alcuna intenzione di fermarsi, anzi. Vive di entusiasmo la Massarosa calcistica con uno stadio che domenica dopo domenica si sta riempendo sempre di più, con una tifoseria crescente e rumorosa. E il "personaggio copertina" è di questo scintillante Massarosa è senza dubbio il goleador viareggino Alessandro Cheli, che essendo un classe ’96 è il giocatore più “vecchio“ di una squadra giovanissima per età-media. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Prima e Seconda categoria. Il Massarosa vola alto con ’Il Cigno’ Cheli

