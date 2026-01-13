Prezzo gas al metro cubo oggi

Il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato quotidianamente, offrendo un dato essenziale per chi desidera monitorare i costi energetici. Conoscere questa cifra permette di avere una panoramica precisa sulla spesa e di prendere decisioni informate, sia per uso domestico che commerciale. Rimane importante seguire gli aggiornamenti regolari per gestire al meglio il proprio consumo e i relativi costi.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano consente di stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di contratto. In questo articolo analizziamo il prezzo del gas aggiornato al 13 Gennaio 2026, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base ai consumi familiari. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 13 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato valido per ottobre 2025, ultimo aggiornamento disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Le offerte gas di gennaio 2026 a confronto; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Domenica 11 gennaio 2026; Prezzo del gas in calo per i clienti vulnerabili in Maggior Tutela; Gas, bollette più leggere: quanto risparmiano all’anno le famiglie. Prezzo gas al metro cubo oggi - Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. quifinanza.it

Gas, bollette più leggere: quanto risparmiano all’anno le famiglie - Arera taglia del 2,3% il prezzo del gas a dicembre 2025: bollette in calo per clienti tutelati e famiglie vulnerabili. quifinanza.it

Bollette, gennaio più caro per il gas. Luce: ora il prezzo fisso è più vantaggioso del variabile - Confrontando le tariffe sul Portale offerte di Arera emergono aumenti generalizzati per il gas e sostanziale stabilità sull’elettricità, dove il prezzo ... repubblica.it

Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

Quanto costa oggi un metro cubo di gas Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di… x.com

News da New York Il prezzo della metro è aumentato di nuovo: da 2,90$ a 3$ a corsa. Affidati alla tua amica a New York per organizzare al meglio la tua vacanza, sempre aggiornati su ciò che succede in città #unamicanewyork #metronewyork #viaggioane - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.