Prezzo gas al metro cubo oggi

Da quifinanza.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prezzo del gas al metro cubo viene aggiornato quotidianamente, offrendo un dato essenziale per chi desidera monitorare i costi energetici. Conoscere questa cifra permette di avere una panoramica precisa sulla spesa e di prendere decisioni informate, sia per uso domestico che commerciale. Rimane importante seguire gli aggiornamenti regolari per gestire al meglio il proprio consumo e i relativi costi.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas è un’informazione fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni standard metro cubo (Smc) di metano consente di stimare la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di contratto. In questo articolo analizziamo il prezzo del gas aggiornato al 13 Gennaio 2026, cosa significa per la tua bolletta e quanto potresti pagare in base ai consumi familiari. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 13 Gennaio 2026 è fissato da ARERA in 0,388348 €Smc (dato valido per ottobre 2025, ultimo aggiornamento disponibile). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

prezzo gas al metro cubo oggi

© Quifinanza.it - Prezzo gas al metro cubo oggi

Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi

Leggi anche: Prezzo gas al metro cubo oggi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Le offerte gas di gennaio 2026 a confronto; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Domenica 11 gennaio 2026; Prezzo del gas in calo per i clienti vulnerabili in Maggior Tutela; Gas, bollette più leggere: quanto risparmiano all’anno le famiglie.

prezzo gas metro cuboPrezzo gas al metro cubo oggi - Il prezzo aggiornato quotidianamente della materia prima gas rappresenta una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. quifinanza.it

Gas, bollette più leggere: quanto risparmiano all’anno le famiglie - Arera taglia del 2,3% il prezzo del gas a dicembre 2025: bollette in calo per clienti tutelati e famiglie vulnerabili. quifinanza.it

prezzo gas metro cuboBollette, gennaio più caro per il gas. Luce: ora il prezzo fisso è più vantaggioso del variabile - Confrontando le tariffe sul Portale offerte di Arera emergono aumenti generalizzati per il gas e sostanziale stabilità sull’elettricità, dove il prezzo ... repubblica.it

Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

Video Piano a induzione vs gas: il confronto choc sui consumi in cucina!

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.