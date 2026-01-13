Presunta chiusura delle agende per gli appuntamenti delle prestazioni sanitarie | la Regione chiarisce

Da perugiatoday.it 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Umbria ha chiarito le recenti segnalazioni riguardanti una presunta chiusura delle agende per le prestazioni sanitarie. In collaborazione con le Aziende Usl e le strutture ospedaliere di Perugia e Terni, si è voluto fare chiarezza sulla situazione, fornendo informazioni precise per garantire la continuità dei servizi sanitari e rassicurare i cittadini.

Dopo le segnalazioni, di questi giorni, su una ‘presunta’ chiusura delle agende per gli appuntamenti delle prestazioni sanitarie, la Regione Umbria, in collaborazione con le Aziende Usl Umbria 1, Umbria 2 e le Aziende ospedaliere di Perugia e Terni, ha voluto fare il punto per dare delle risposte. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Gli ultimi anni delle gemelle Kessler: gli amori, le abitudini e la presunta depressione

Leggi anche: Almaviva, i sindacati alla Regione: "Che fine ha fatto il progetto di digitalizzazione delle cartelle sanitarie?"

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

presunta chiusura agende appuntamentiPresunta chiusura delle agende per gli appuntamenti delle prestazioni sanitarie: la Regione chiarisce - Dopo le segnalazioni, di questi giorni, su una ‘presunta’ chiusura delle agende per gli appuntamenti delle prestazioni sanitarie, la Regione Umbria, in collaborazione con le Aziende Usl Umbria 1, ... perugiatoday.it

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.