Presunta chiusura delle agende per gli appuntamenti delle prestazioni sanitarie | la Regione chiarisce
La Regione Umbria ha chiarito le recenti segnalazioni riguardanti una presunta chiusura delle agende per le prestazioni sanitarie. In collaborazione con le Aziende Usl e le strutture ospedaliere di Perugia e Terni, si è voluto fare chiarezza sulla situazione, fornendo informazioni precise per garantire la continuità dei servizi sanitari e rassicurare i cittadini.
Dopo le segnalazioni, di questi giorni, su una 'presunta' chiusura delle agende per gli appuntamenti delle prestazioni sanitarie, la Regione Umbria, in collaborazione con le Aziende Usl Umbria 1, Umbria 2 e le Aziende ospedaliere di Perugia e Terni, ha voluto fare il punto per dare delle risposte.
