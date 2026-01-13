Presunta chiusura delle agende per gli appuntamenti delle prestazioni sanitarie | la Regione chiarisce

La Regione Umbria ha chiarito le recenti segnalazioni riguardanti una presunta chiusura delle agende per le prestazioni sanitarie. In collaborazione con le Aziende Usl e le strutture ospedaliere di Perugia e Terni, si è voluto fare chiarezza sulla situazione, fornendo informazioni precise per garantire la continuità dei servizi sanitari e rassicurare i cittadini.

