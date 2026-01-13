Presidente degli albergatori | Per il calcolo delle presenze l’unico parametro è il dato Istat

Il presidente degli albergatori ha sottolineato che, per il calcolo delle presenze turistiche, l’unico dato affidabile è quello fornito dall’Istat. Secondo lui, utilizzare parametri come la tassa di soggiorno o i ticket dei parcheggi non permette di ottenere risultati accurati, rendendo difficile una valutazione precisa delle presenze turistiche sul territorio.

"Impossibile calcolare le presenze turistiche sui parametri della tassa di soggiorno e sui ticket dei parcheggi". La presidente degli albergatori, Sandra Lupori, non condivide l'analisi dei dati turistici espressa dall'assessore Alessandro Meciani (che avrebbe rilevato una stagione col segno 'più'). "I dati sulle presenze – precisa Lupori – non sono certo il risultato di questi due fattori. Infatti per quanto riguarda i parcheggi a pagamento se è incoraggiante un maggior incasso per la Mover, questo di certo non è indicatore preciso perchè la sosta può pagarla anche chi viene dalla mattina alla sera o chi ha una seconda casa.

