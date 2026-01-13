Presepe Vivente di Casola Cuomo | Vetrina per la valorizzazione delle realtà locali e occasione concreta di promozione culturale e turistica

L'assessore regionale Vincenzo Cuomo ha visitato il Presepe Vivente di Casola, un evento inserito nel calendario regionale sostenuto con fondi della Regione Campania. Questa manifestazione rappresenta un'opportunità per valorizzare le realtà locali e promuovere la cultura e il turismo nel territorio. La visita sottolinea l'importanza di iniziative che collegano tradizione, promozione culturale e sviluppo sostenibile.

