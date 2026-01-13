Presepe della Marineria 50mila i visitatori in città

L’edizione 2025-2026 del Presepe della Marineria ha registrato circa 50.000 visitatori, secondo quanto comunicato dall’amministrazione comunale. Quest’anno, la nevicata del 6 gennaio ha aggiunto un tocco di atmosfera alla tradizionale rappresentazione, anche se ha influenzato l’afflusso negli ultimi giorni. La presenza della fiamma olimpica di Milano-Cortina, passata il giorno seguente, ha contribuito a creare un contesto suggestivo e particolare per l’evento.

Sono 50mila i visitatori stimati dell'edizione 2025-2026 del Presepe della Marineria. Lo ha reso noto l'amministrazione comunale, sottolineando che quest'anno di speciale c'è stata la nevicata del 6 gennaio, giorno dell'Epifania, che da un lato ha limitato l'afflusso di visitatori negli ultimi giorni, ma ha consegnato una cartolina suggestiva, impreziosita dal passaggio della fiamma olimpica di Milano-Cortina del giorno successivo. Oltre al presepe, gli eventi sono stati tantissimi e hanno abbracciato più pubblici, con gli spettacoli di Cardinali Group, le mostre, i concerti di Natale, il Capodanno in piazza e a teatro, i Babbi Natale sui sup e le attrazioni come il Natale al Mare in piazza Costa e la pista di ghiaccio in Largo San Giacomo, oltre ai tradizionali mercatini.

