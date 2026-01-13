Presenti e assenti | ecco le pagelle Ricci Palagi Gandolfo record in aula Schmidt-pendolare salta 21 sedute

Ecco le principali note della settimana parlamentare: Ricci, Palagi e Gandolfo si distinguono per presenza in aula, mentre Schmidt-pendolare ha saltato 21 sedute. Per un funzionamento efficace, è fondamentale il ruolo di entrambe le parti: maggioranza e opposizione. Ricordando le parole di Pietro Calamandrei, il buon funzionamento del Parlamento richiede impegno e partecipazione da entrambi gli schieramenti.

Per far funzionare un Parlamento, bisogna essere in due, una maggioranza e un'opposizione. Lo scriveva Pietro Calamandrei su 'Il Ponte' la rivista che lui stesso fondò a Firenze nel 1945. Il succo: la politica insieme agli ideali, ha bisogno anche di presenza fisica. Esserci, presidiare il banco non è solo apparenza, ma sostanza. Come interpretano questo principio i nostri consiglieri comunali? Per capirlo bisogna spulciare le presenze totalizzate nel salone dei Duecento durante l'anno appena trascorso dai 36 consiglieri eletti a giugno del 2024. A prendersi un bel 10 in condotta, non mancando nessuna delle 51 sedute che si sono svolte da gennaio a dicembre 2025, sono soltanto in sei.

