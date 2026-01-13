Poteste e ancora sangue in Iran Teheran convoca gli ambasciatori La Casa Bianca | Trump non ha paura di usare i militari
Le tensioni in Iran persistono, con proteste ancora in corso nonostante le repressioni del regime. Teheran ha convocato gli ambasciatori stranieri, mentre la Casa Bianca afferma che Trump non esiterà a usare la forza militare se necessario. Gli Stati Uniti consigliano ai propri cittadini di lasciare immediatamente il Paese, evidenziando la situazione di instabilità e i rischi per la sicurezza.
Le proteste continuano nonostante le violenze del regime. Gli Usa ai suoi cittadini: «Lasciate subito il Paese». Antonio costa, presidente del Consiglio Europeo su Twitter: «Il regime iraniano deve fermare la repressione violenta del proprio popolo». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
