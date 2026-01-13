Poste Italiane sempre più green in provincia di Firenze

Poste Italiane rafforza il proprio impegno ambientale in provincia di Firenze. In 76 uffici postali della zona, è ora possibile trovare una nuova gamma di buste e scatole in cartone riciclato al 100%. Un passo verso pratiche di spedizione più sostenibili, che contribuiscono alla tutela dell’ambiente e alla riduzione dell’impatto ecologico. Un servizio sempre più attento alle esigenze di tutela del territorio e della natura.

