Poste Italiane | nel Sannio è possibile richiedere online i documenti utili per l’ISEE 2026
Poste Italiane nel Sannio permette ai cittadini di richiedere online i documenti necessari per il calcolo dell’ISEE 2026, come saldo, giacenza media e dettagli di conti, libretti e Postepay. Questa iniziativa semplifica le procedure, evitando spostamenti e code presso gli uffici. La possibilità di ottenere i documenti in modalità digitale rappresenta un passo avanti verso servizi più efficienti e accessibili per la comunità locale.
Comunicato Stampa I cittadini possono ottenere giacenza media e saldo di conti, libretti e Postepay senza recarsi in ufficio I cittadini della provincia di Benevento possono ora richiedere online i documenti necessari per il calcolo dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
