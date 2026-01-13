Poste Italiane | nel Sannio è possibile richiedere online i documenti utili per l’ISEE 2026

Poste Italiane nel Sannio permette ai cittadini di richiedere online i documenti necessari per il calcolo dell’ISEE 2026, come saldo, giacenza media e dettagli di conti, libretti e Postepay. Questa iniziativa semplifica le procedure, evitando spostamenti e code presso gli uffici. La possibilità di ottenere i documenti in modalità digitale rappresenta un passo avanti verso servizi più efficienti e accessibili per la comunità locale.

