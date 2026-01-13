Posata la prima palancola al Canale dei Navicelli

Ieri è stata posata la prima palancola sul Canale dei Navicelli a Pisa, segnando l'inizio di un'importante fase dei lavori di sviluppo. La cerimonia ha visto la partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui il viceministro Edoardo Rixi, il deputato Edoardo Ziello, il sindaco Michele Conti e il presidente della Port. Questo intervento mira a potenziare le infrastrutture portuali e a sostenere la crescita economica della zona.

Pisa: Canale dei Navicelli, posata la prima palancola - «La posa della prima palancola – conclude Conti – non è solo l’inizio di un cantiere, ma la conferma di una visione: Pisa investe su lavoro, infrastrutture e competitività. msn.com

Canale Navicelli: partono i lavori con la posa della prima palancola - Annunciato dalla Port Authority di Pisa l'inizio del cantiere da 30 milioni totali per la navigabilità e lo sfruttamento del canale Si entra nella fase operativa del progetto di sviluppo del Canale Na ... pisatoday.it

