Portogallo allarme eccesso di mortalità | colpa dell’influenza

Il Portogallo segnala un aumento della mortalità, attribuito dal Ministero della Salute all’influenza e alle basse temperature. Le autorità evidenziano come il freddo e l’epidemia influenzale abbiano contribuito a questa situazione, sottolineando l’importanza di prestare attenzione alle misure di prevenzione durante la stagione invernale.

La Commissione europea lancia l’allarme sui prezzi delle case: in Portogallo sono sopravvalutati del 25%. Ecco cosa dice il nuovo piano UE per l’edilizia accessibile https://l.euronews.com/7SyG - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.