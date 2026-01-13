Portogallo allarme eccesso di mortalità | colpa dell’influenza
Il Portogallo segnala un aumento della mortalità, attribuito dal Ministero della Salute all’influenza e alle basse temperature. Le autorità evidenziano come il freddo e l’epidemia influenzale abbiano contribuito a questa situazione, sottolineando l’importanza di prestare attenzione alle misure di prevenzione durante la stagione invernale.
Fonti del Ministero della Salute attribuiscono questi risultati al freddo e all'epidemia influenzale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
