Portogallo allarme eccesso di mortalità | colpa dell’influenza

Il Portogallo segnala un aumento della mortalità, attribuito dal Ministero della Salute all’influenza e alle basse temperature. Le autorità evidenziano come il freddo e l’epidemia influenzale abbiano contribuito a questa situazione, sottolineando l’importanza di prestare attenzione alle misure di prevenzione durante la stagione invernale.

Fonti del Ministero della Salute attribuiscono questi risultati al freddo e all'epidemia influenzale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

