Porto-Benfica Coppa di Portogallo 14-01-2026 ore 21 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Thiago Silva subito titolare

Porto-Benfica, in programma il 14 gennaio 2026 alle 21:45, è una partita valida per i quarti di finale della Taça de Portugal. La sfida, secca, determinerà l'accesso alle semifinali ed è particolarmente importante per le due squadre. Tra le formazioni ufficiali, Thiago Silva sarà subito titolare, aggiungendo interesse alla partita. Qui troverai quote, pronostici e analisi delle formazioni per seguire al meglio questa sfida.

Porto–Benfica non sarà mai una partita come le altre ma la sfida di mercoledì notte ha davvero tantissimi motivi di interesse: si tratta di una sfida secca per approdare alle semifinali di Taça de Portugal, che arriva in un momento che si è fatto improvvisamente delicato per le Aquile. Il momento per gli uomini di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Il #Benfica eliminato in Coppa di Lega e #Mourinho rinchiude i calciatori al centro sportivo. «Spero che non dormano e riflettano» dopo la sconfitta 3-1 contro il Braga. Terzo in campionato, giocherà mercoledì contro il #Porto nei quarti di finale della Coppa di; Mourinho ordina ai giocatori del Benfica di dormire al centro d'allenamento dopo l’eliminazione dalla coppa; Mourinho non ci sta: la risposta alle critiche è durissima; Mourinho attacca i suoi giocatori dopo la sconfitta: Gli auguro di non dormire tanto quanto me.

porto benfica coppa portogalloMourinho: «Sudakov fuori forma? Viene dall’Ucraina, non posso crocifiggerlo» - Benfica, respingendo le critiche dopo il ko del Benfica contro il Braga in Coppa di Lega. ilnapolista.it

porto benfica coppa portogalloIl Benfica eliminato in Coppa di Lega e Mourinho rinchiude i calciatori al centro sportivo - Mourinho fa dormire i giocatori al centro sportivo dopo sconfitta, spera che riflettano prima di affrontare il Porto. ilnapolista.it

porto benfica coppa portogalloTaça de Portugal 2025-2026: FC Porto-Benfica, le probabili formazioni - I dominatori del campionato portoghese, allenati dall'italiano Farioli, affrontano i rivali provenienti da Lisbona, guidati da Mourinho. sportal.it

