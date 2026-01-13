Porto-Benfica Coppa di Portogallo 14-01-2026 ore 21 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici Thiago Silva subito titolare

Porto-Benfica, in programma il 14 gennaio 2026 alle 21:45, è una partita valida per i quarti di finale della Taça de Portugal. La sfida, secca, determinerà l'accesso alle semifinali ed è particolarmente importante per le due squadre. Tra le formazioni ufficiali, Thiago Silva sarà subito titolare, aggiungendo interesse alla partita. Qui troverai quote, pronostici e analisi delle formazioni per seguire al meglio questa sfida.

Porto–Benfica non sarà mai una partita come le altre ma la sfida di mercoledì notte ha davvero tantissimi motivi di interesse: si tratta di una sfida secca per approdare alle semifinali di Taça de Portugal, che arriva in un momento che si è fatto improvvisamente delicato per le Aquile. Il momento per gli uomini di . Il #Benfica eliminato in Coppa di Lega e #Mourinho rinchiude i calciatori al centro sportivo. «Spero che non dormano e riflettano» dopo la sconfitta 3-1 contro il Braga. Terzo in campionato, giocherà mercoledì contro il #Porto nei quarti di finale della Coppa di; Mourinho ordina ai giocatori del Benfica di dormire al centro d'allenamento dopo l'eliminazione dalla coppa; Mourinho non ci sta: la risposta alle critiche è durissima; Mourinho attacca i suoi giocatori dopo la sconfitta: Gli auguro di non dormire tanto quanto me. Mourinho: «Sudakov fuori forma? Viene dall'Ucraina, non posso crocifiggerlo» - Benfica, respingendo le critiche dopo il ko del Benfica contro il Braga in Coppa di Lega.

Il Benfica eliminato in Coppa di Lega e Mourinho rinchiude i calciatori al centro sportivo - Mourinho fa dormire i giocatori al centro sportivo dopo sconfitta, spera che riflettano prima di affrontare il Porto. ilnapolista.it

Taça de Portugal 2025-2026: FC Porto-Benfica, le probabili formazioni - I dominatori del campionato portoghese, allenati dall'italiano Farioli, affrontano i rivali provenienti da Lisbona, guidati da Mourinho. sportal.it

Sono arrivato dove sono arrivato essendo Mourinho e sarò Mourinho fino alla fine". Lo Special One, in vista del big match col Porto, va dritto per la sua strada dopo le critiche seguite all'eliminazione del Benfica in Coppa di Lega per mano del Braga. x.com

Il futuro di Lorenzo Lucca è tutto da scrivere a prescindere dalla situazione contrattuale che dovrebbe portare il Napoli a esercitare l’obbligo di riscatto. Vi abbiamo già parlato delle tre piste estere (Benfica, Porto e Nottingham Forest) con le riflessioni dell’attac facebook

