Porto-Benfica Coppa di Portogallo 14-01-2026 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici Un Clasico per decidere chi va in semifinale
Porto-Benfica, valida per i quarti di finale della Taça de Portugal, si gioca mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 21:45. La partita rappresenta un importante incrocio tra due delle principali squadre portoghesi, con un passaggio in semifinale in palio. Analizziamo formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di questa sfida decisiva, che promette un incontro di grande interesse nel contesto del calcio portoghese.
Porto–Benfica non sarà mai una partita come le altre ma la sfida di mercoledì notte ha davvero tantissimi motivi di interesse: si tratta di una sfida secca per approdare alle semifinali di Taça de Portugal, che arriva in un momento che si è fatto improvvisamente delicato per le Aquile. Il momento per gli uomini di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: SC Farense-Benfica (Coppa di Portogallo, 17-12-2025 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Aquile favoritissime per il passaggio del turno
Leggi anche: Porto-Famalicão (Coppa di Portogallo, 18-12-2025 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. I Dragoni cercano l’accesso ai quarti
Il #Benfica eliminato in Coppa di Lega e #Mourinho rinchiude i calciatori al centro sportivo. «Spero che non dormano e riflettano» dopo la sconfitta 3-1 contro il Braga. Terzo in campionato, giocherà mercoledì contro il #Porto nei quarti di finale della Coppa di; Mourinho ordina ai giocatori del Benfica di dormire al centro d'allenamento dopo l’eliminazione dalla coppa; Mourinho durissimo con i giocatori del Benfica: Devono riflettere tanto quanto me, andremo in ritiro; Benfica ancora ko, Mourinho attacca i suoi: “Gli auguro di non dormire”.
Il Benfica eliminato in Coppa di Lega e Mourinho rinchiude i calciatori al centro sportivo - Mourinho fa dormire i giocatori al centro sportivo dopo sconfitta, spera che riflettano prima di affrontare il Porto. ilnapolista.it
“Non posso dire che il Braga meritasse di vincere. Devo dire che il Benfica meritava di perdere. E ai miei giocatori auguro una cosa”: lo sfogo di Mourinho - Il tecnico ex Inter tra le tante ha accusato i suoi calciatori di non aver giocato una partita all'altezza dopo la sconfitta per 1- ilfattoquotidiano.it
Mourinho, che crollo. Il Benfica ne prende 3 dal Braga in Taca da Liga. E la Juve si avvicina - Ora il Porto in Coppa, il Rio Ave in Liga e il ritorno allo Stadium un anno dopo ... tuttosport.com
Il futuro di Lorenzo Lucca è tutto da scrivere a prescindere dalla situazione contrattuale che dovrebbe portare il Napoli a esercitare l’obbligo di riscatto. Vi abbiamo già parlato delle tre piste estere (Benfica, Porto e Nottingham Forest) con le riflessioni dell’attac - facebook.com facebook
Pedullà: “Giuseppe Riso, agente di Lucca, ha proposto il suo assistito alla #Juventus. Ad oggi il giocatore non vuole considerare le offerte estere che gli sono pervenute (Benfica, Nottingham Forrest e Porto). Vediamo Lucca cosa deciderà nelle prossime ore”. x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.