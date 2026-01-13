Porto-Benfica, valida per i quarti di finale della Taça de Portugal, si gioca mercoledì 14 gennaio 2026 alle ore 21:45. La partita rappresenta un importante incrocio tra due delle principali squadre portoghesi, con un passaggio in semifinale in palio. Analizziamo formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro chiaro e obiettivo di questa sfida decisiva, che promette un incontro di grande interesse nel contesto del calcio portoghese.

Porto–Benfica non sarà mai una partita come le altre ma la sfida di mercoledì notte ha davvero tantissimi motivi di interesse: si tratta di una sfida secca per approdare alle semifinali di Taça de Portugal, che arriva in un momento che si è fatto improvvisamente delicato per le Aquile. Il momento per gli uomini di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Porto-Benfica (Coppa di Portogallo, 14-01-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Un Clasico per decidere chi va in semifinale

Il #Benfica eliminato in Coppa di Lega e #Mourinho rinchiude i calciatori al centro sportivo. «Spero che non dormano e riflettano» dopo la sconfitta 3-1 contro il Braga. Terzo in campionato, giocherà mercoledì contro il #Porto nei quarti di finale della Coppa di; Mourinho ordina ai giocatori del Benfica di dormire al centro d'allenamento dopo l’eliminazione dalla coppa; Mourinho durissimo con i giocatori del Benfica: Devono riflettere tanto quanto me, andremo in ritiro; Benfica ancora ko, Mourinho attacca i suoi: “Gli auguro di non dormire”.

Il Benfica eliminato in Coppa di Lega e Mourinho rinchiude i calciatori al centro sportivo - Mourinho fa dormire i giocatori al centro sportivo dopo sconfitta, spera che riflettano prima di affrontare il Porto. ilnapolista.it