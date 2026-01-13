Porto-Benfica, in programma il 14 gennaio 2026 alle 21:45, è una partita valida per i quarti di finale della Taça de Portugal. Entrambe le squadre si affrontano in una sfida secca che può decidere l’accesso alle semifinali. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione a eventuali pochi gol al Do Dragão, in un momento di grande intensità per le due contendenti.

Porto–Benfica non sarà mai una partita come le altre ma la sfida di mercoledì notte ha davvero tantissimi motivi di interesse: si tratta di una sfida secca per approdare alle semifinali di Taça de Portugal, che arriva in un momento che si è fatto improvvisamente delicato per le Aquile.

© Infobetting.com - Porto-Benfica (Coppa di Portogallo, 14-01-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al Do Dragao?

Leggi anche: Porto-Benfica (Coppa di Portogallo, 14-01-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Un Clasico per decidere chi va in semifinale

Leggi anche: Porto-Famalicão (Coppa di Portogallo, 18-12-2025 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Vittoria interna e almeno tre gol al Do Dragao?

Il #Benfica eliminato in Coppa di Lega e #Mourinho rinchiude i calciatori al centro sportivo. «Spero che non dormano e riflettano» dopo la sconfitta 3-1 contro il Braga. Terzo in campionato, giocherà mercoledì contro il #Porto nei quarti di finale della Coppa di; Mourinho ordina ai giocatori del Benfica di dormire al centro d'allenamento dopo l’eliminazione dalla coppa; Mourinho non ci sta: la risposta alle critiche è durissima; Mourinho attacca i suoi giocatori dopo la sconfitta: Gli auguro di non dormire tanto quanto me.

