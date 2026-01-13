Porto-Benfica Coppa di Portogallo 14-01-2026 ore 21 | 45 | formazioni quote pronostici Pochi gol al Do Dragao?

Da infobetting.com 13 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Porto-Benfica, in programma il 14 gennaio 2026 alle 21:45, è una partita valida per i quarti di finale della Taça de Portugal. Entrambe le squadre si affrontano in una sfida secca che può decidere l’accesso alle semifinali. Analizzeremo formazioni, quote e pronostici, con particolare attenzione a eventuali pochi gol al Do Dragão, in un momento di grande intensità per le due contendenti.

Porto–Benfica non sarà mai una partita come le altre ma la sfida di mercoledì notte ha davvero tantissimi motivi di interesse: si tratta di una sfida secca per approdare alle semifinali di Taça de Portugal, che arriva in un momento che si è fatto improvvisamente delicato per le Aquile. Il momento per gli uomini di . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

porto benfica coppa di portogallo 14 01 2026 ore 21 45 formazioni quote pronostici pochi gol al do dragao

© Infobetting.com - Porto-Benfica (Coppa di Portogallo, 14-01-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Pochi gol al Do Dragao?

Leggi anche: Porto-Benfica (Coppa di Portogallo, 14-01-2026 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Un Clasico per decidere chi va in semifinale

Leggi anche: Porto-Famalicão (Coppa di Portogallo, 18-12-2025 ore 21:45): formazioni, quote, pronostici. Vittoria interna e almeno tre gol al Do Dragao?

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Il #Benfica eliminato in Coppa di Lega e #Mourinho rinchiude i calciatori al centro sportivo. «Spero che non dormano e riflettano» dopo la sconfitta 3-1 contro il Braga. Terzo in campionato, giocherà mercoledì contro il #Porto nei quarti di finale della Coppa di; Mourinho ordina ai giocatori del Benfica di dormire al centro d'allenamento dopo l’eliminazione dalla coppa; Mourinho non ci sta: la risposta alle critiche è durissima; Mourinho attacca i suoi giocatori dopo la sconfitta: Gli auguro di non dormire tanto quanto me.

porto benfica coppa portogalloIl Benfica eliminato in Coppa di Lega e Mourinho rinchiude i calciatori al centro sportivo - Mourinho fa dormire i giocatori al centro sportivo dopo sconfitta, spera che riflettano prima di affrontare il Porto. ilnapolista.it

porto benfica coppa portogalloMourinho non si pente: la frase che accende il dibattito - José Mourinho ha parlato senza filtri alla vigilia del Clasico dei quarti di finale di Coppa di Portogallo contro il Porto, in programma domani al Dragão, ribadendo che il suo ... lalaziosiamonoi.it

porto benfica coppa portogallo“Non posso dire che il Braga meritasse di vincere. Devo dire che il Benfica meritava di perdere. E ai miei giocatori auguro una cosa”: lo sfogo di Mourinho - Il tecnico ex Inter tra le tante ha accusato i suoi calciatori di non aver giocato una partita all'altezza dopo la sconfitta per 1- ilfattoquotidiano.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.