Pordenone e Lucca | due esempi vincenti perché puntano sulla cultura

Pordenone e Lucca dimostrano come valorizzare la cultura possa rappresentare un elemento di successo per il territorio. Entrambe le città investono nelle proprie tradizioni, promuovendo eventi e iniziative culturali che attraggono visitatori e rafforzano l’identità locale. Questi esempi confermano che anche le aree meno grandi possono diventare centri di vivacità culturale e sviluppo sostenibile, sfidando le convinzioni secondo cui solo le grandi città sono in grado di innovare e crescere.

E poi uno dice la provincia. Pordenone, Lucca: due esempi vincenti, che sovvertono certe retoriche tardo metropoli-centriche. Puntare tanto, se non tutto, sulla cultura, per fare economia, comunità, futuro. Partiamo dalla prima, fino a pochi decenni fa una delle capitali tricolori della naja. Poi la leva militare obbligatoria è stata abolita e anche l'altro principale genius loci, il colosso degli elettrodomestici Zanussi, ha iniziato a perdere influenza commerciale. E allora cosa fare, per provare a fugare lo spettro della deindustrializzazione e della fuga dei cervelli? Semplice, col senno di poi; mossa intrepida, al tempo.

