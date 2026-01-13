È stata presentata l’ottava edizione del Pontedera Music Festival, un calendario di eventi musicali che si svolgeranno da gennaio a giugno. Le serate si terranno in diverse location della città, tra cui l’auditorium del Museo Piaggio, l’auditorium Marco Papiani dell’Accademia Musicale, villa Crastan e il Teatro Era. Un’offerta culturale che arricchirà il panorama musicale di Pontedera durante i primi mesi dell’anno.

PONTEDERA Presentata l’ottava edizione del Pontedera Music Festival, il cartellone di eventi musicali che da gennaio a giugno animerà le serate tra l’auditorium del Museo Piaggio, l’auditorium Marco Papiani dell’Accademia Musicale in corso Matteotti, villa Crastan e il Teatro Era. Si parte il 17 gennaio e il primo appuntamento è già sold-out. Gennaio è infatti caratterizzato dal secondo atto del ciclo Musical Duels, duelli musicali con la partecipazione del pubblico. Questo format concertistico, ideato e promosso dal direttore artistico del festival, Luigi Nannetti, mira allo sviluppo di nuovo pubblico e per la seconda volta è stato selezionato dal bando Nazionale PerChiCrea siae e dal Ministero della Cultura. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pontedera music festival Il nuovo cartellone

Leggi anche: Il cartellone del weekend. Arezzo ko a Livorno: il Ravenna oggi col Pontedera può scappare

Leggi anche: Il Volo all'Este music festival 2026

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Pontedera music festival Il nuovo cartellone; Duelli a colpi di nota per il Music Festival.

Pontedera music festival Il nuovo cartellone - "Questi eventi stanno diventando famosi al di fuori del nostro territorio" ... lanazione.it