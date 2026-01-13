Pontedera fiamme in Fi-Pi-Li | ma è un’operazione di svuotamento di un serbatoio

A Pontedera, sulla Fi-Pi-Li, si è verificato un incendio legato a un'operazione di svuotamento di un serbatoio. L'intervento dei vigili del fuoco è stato necessario nell’area di servizio al km 56 + 875, sulla corsia ovest in direzione Livorno. Nessuna persona è rimasta coinvolta, e l’intervento è ancora in corso per garantire la sicurezza dell’area e ripristinare la circolazione.

Pontedera (Pisa), 13 gennaio 2026 – Vigili del fuoco impegnati in un intervento tecnico-operativo nell'area di servizio a al km 56 + 875 (corsia Ovest), sulla Firenze-Pisa-Livorno, in direzione di Livorno. L'intervento è finalizzato allo svuotamento di un serbatoio criogenico di GNL (Gas Naturale Liquefatto). L'operazione, avviata su richiesta dell'azienda proprietaria dell'impianto, vede impegnati i vigili del fuoco del Comando di Pisa con il supporto del Nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) della Toscana e di quello proveniente dal Comando di Venezia. Presente anche personale del Comando di Pisa per la garanzia del presidio antincendio costante durante tutte le fasi del lavoro.

