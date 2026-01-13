Pompieri e ambulanze tutto a fuoco nella casa! C’erano 4 persone…

Nella serata di ieri, un incendio ha interessato un appartamento di via Don Rumolo, a Eboli, in provincia di Salerno. Quattro persone sono state coinvolte nell’incendio, che ha richiesto l’intervento di pompieri e ambulanze. La dinamica dell’incidente e le eventuali conseguenze sono oggetto di approfondimento da parte delle autorità competenti.

Un incendio è scoppiato in serata a Eboli, in provincia di Salerno, all'interno di un appartamento di via Don Rumolo. Le fiamme hanno interessato l'abitazione per cause ancora da chiarire e hanno fatto scattare l'allarme con l'arrivo dei soccorsi. La situazione è stata gestita sul posto con un intervento sanitario immediato. Il bilancio parla di quattro persone coinvolte: un ferito è stato trasportato in ospedale, mentre altre tre persone sono rimaste intossicate dal fumo e sono state assistite sul posto. La centrale operativa del 118 ha attivato rapidamente tre ambulanze della Vopi dalle postazioni di Campagna, Eboli e Pontecagnano.

