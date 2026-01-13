Pompe bianche stop della Regione | Fedriga | Non faremo i benzinai
La Regione Friuli Venezia Giulia ha chiarito la propria posizione in merito alle pompe bianche, escludendo qualsiasi coinvolgimento diretto nel mercato dei carburanti. Dopo un acceso dibattito politico, il presidente Massimiliano Fedriga ha ribadito che l’amministrazione regionale non intende assumere ruoli di gestione o controllo delle stazioni di servizio. Questa presa di posizione mira a mantenere la neutralità e il rispetto delle competenze regionali nel settore.
Sulle cosiddette pompe bianche la Regione Friuli Venezia Giulia fa chiarezza. Dopo il dibattito politico acceso nei giorni scorsi, il presidente Massimiliano Fedriga esclude in modo netto qualsiasi ingresso diretto della Regione nel mercato dei carburanti. "Non faremo i benzinai", ha chiarito il. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
