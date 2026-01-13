Polverone a Bergamo | ceduti ieri Bartoli e Stefanini

A Bergamo, dopo la sconfitta contro Livorno, sono stati ceduti ieri i giocatori Bartoli e Stefanini, segnando la conclusione delle uscite previste dal regolamento. La società Gruppo Mascio ha ringraziato i due atleti per il loro impegno e professionalità, augurando loro successo nelle future esperienze sportive. La decisione fa parte di un normale processo di rinnovamento in vista delle prossime sfide del team.

Sorpresa a Bergamo, prossima avversaria della Vuelle, che dopo la sconfitta casalinga con Livorno ha rilasciato ieri due giocatori, terminando così le uscite previste dal regolamento: "La Gruppo Mascio ringrazia Bartoli e Stefanini per il loro impegno e per la loro professionalità dimostrata nel periodo trascorso con noi – dice il direttore sportivo del club, Gabriele Casalvieri -: auguriamo a entrambi le migliori fortune per il prosieguo della loro carriera". Saverio Bartoli, diretto a Scafati, ha chiuso la sua esperienza in maglia Blu Bergamo disputando le prime quattro partite stagionali con 7 punti di media, mentre Gabriele Stefanini (foto), chiamato per sostituire l'infortunato Harrison, ha disputato 10 partite tra novembre e gennaio con 13.

