Poliziotta di 27 anni si toglie la vita

Una giovane poliziotta di 27 anni, Flavia Misuraca, è deceduta per cause autodistruttive in una camera d’albergo a Bardonecchia. La notizia ha suscitato attenzione e preoccupazione, sollevando interrogativi sulla salute mentale e le difficoltà professionali. La tragica vicenda evidenzia l’importanza di supporto e ascolto nei confronti di chi lavora nel settore della sicurezza.

Flavia Misuraca ha estratto la pistola di ordinanza e si è uccisa nella sua camera d'albergo a Bardonecchia.

La poliziotta Flavia Misuraca si toglie la vita con la pistola d'ordinanza in hotel a 27 anni: «Voleva lasciare la divisa e tornare in Sicilia» - Era arrivata in Piemonte per prestare servizio temporaneo, ma in realtà avrebbe voluto lasciare la divisa e tornare a casa, in Sicilia. msn.com

Poliziotta suicida con la pistola d’ordinanza, aperta inchiesta per la morte della commissaria Flavia Misuraca - La commissaria 27enne Flavia Misuraca è stata trovata morta il 9 gennaio in un hotel a Bardonecchia, durante una trasferta ... fanpage.it

Prestava servizio a Grosseto e momentaneamente era distaccata a Bardonecchia in Piemonte Tragedia a Bardonecchia, dove una poliziotta di 27 anni, Flavia Misuraca, è stata trovata senza vita in una camera d’albergo. #bardonecchia #commissariodipolizia - facebook.com facebook

Mistero a Bardonecchia, trovata morta una poliziotta di 27 anni in un hotel: le ipotesi in campo x.com

